ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸೇಬು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಶ್ರೀನಗರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30: ಜುಲೈ 2008ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ದೇಗುಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ.

ಆಂದೋಲನವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಕಣಿವೆಯ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಣಿವೆಯ ಸೇಬಿನ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2008 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (ಪಿಒಕೆ) ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿ ಜಮ್ಮು ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ​​ನಾಡು ಸೋಪೋರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. 40 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಗಡಿ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಉರಿಯ ಬಳಿ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಹುರಿಯತ್ ನಾಯಕ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಂತರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2008 ರಂದು ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (ಎಲ್‌ಒಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರ-ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸೇಬು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣಿವೆಯ ಜನರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಡಳಿತವು ಶ್ರೀನಗರ-ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೇಬಿನ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಖಾಜಿಗುಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದು ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆಗಳ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಡಳಿತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬು ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ), ಟ್ರಾಫಿಕ್, ರಾಂಬನ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಟ್ರಕ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆಡಳಿತದ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಬು ರೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

