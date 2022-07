ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತ, ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ

Srinagar

ಶ್ರೀನಗರ, ಜುಲೈ 29: ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 270 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಕಲ್ಲುಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಚಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶಬೀರ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆಹರ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಮೋರ್ಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಂಬನ್‌ನ ಚಂದರ್‌ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕ ಮಳೆ: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 1,602 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ 28 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಮಾಲಯದ ಅಮರನಾಥನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. ಅವರು ಭಗವತಿ ನಗರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಿಂದ 55 ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಜೊತೆ ಹೊರಟರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಹಾ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

Heavy rain lashes in Jammu and Kashmir Cause of flood like situation. incessant rainfall triggered landslides, mudslides and shooting stones in Ramban.The annual Amarnath Yatra was briefly disrupted, the holy cave shrine were taken to the Yatri Niwas at Chanderkote in Ramban.