ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಮಸೂದೆ 2022 ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್‌ಎಡಿಎ)ಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 30 ದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿನ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಭಾರತವು ಸೇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 27, 2022 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

CWG 2022: ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಂಚಿನ ಪದಕದವರೆಗೆ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮರಿವಾಲಾ ಅವರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ, "ಇದು ಡೋಪಿಂಗ್ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದರು.

