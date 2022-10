Sports

ಕಠ್ಮಂಡು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1: ದೇಶದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೇಪಾಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ನಂತರ ನೇಪಾಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆಗೆ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಭಾನುವಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಪ್ಯೋಷಿಯನ್‌ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ಟೆಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಲಮಿಚಾನೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ, 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾದ ಲಾಮಿಚಾನೆ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ "ಐಸೋಲೇಶನ್" ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ "ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2018 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಪರ್ವತಮಯ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಹಣ-ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಮೈಕಾ ತಲ್ಲವಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,300 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

#MeToo ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಆ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ.

The Nepali Police has sought Interpol's help to trace the suspended national cricket captain who has absconded from the country, he said on Tuesday.