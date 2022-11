ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಫಿಫಾ?

Sports

oi-Minuddin Nadaf

ಕತಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 20: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಅವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಕತಾರ್‌ಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಕತಾರ್ ಕೇವಲ 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 5.31 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫಿಫಾಗೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆತಿಥೇಯ ಕತಾರ್‌ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಿಫಾ ಸುಮಾರು 5.31 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆತಿಥೇಯ ಕತಾರ್ ಕೇವಲ 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದೇಶವು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ. ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಫಿಫಾ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಂತರ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಭಾಗವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

For the Qatar World Cup, FIFA has allocated $440 million, a $40m increase from the 2018 edition. In the 2014 Brazil World Cup, $358m was up for grabs