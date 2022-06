Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 14: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಜಾನೆಗೆ 44,075 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಂದು ಬೀಳಲಿದೆ. 2023 ರಿಂದ 2027ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ನಿಸ್ಟಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಯಾಕಾಮ್18 (Viacom18) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

44,075 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕು ಮಾರಾಟ

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಐದು ಸೀಸನ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ, ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು. ಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಯ್ದ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕು ಇದೆ.

English summary

DisneyStar is said to have won the television broadcast rights for the IPL, while the digital rights went to Viacom18. BCCI will be richer with a total Rs 44,075 crore for the rights over the next five years