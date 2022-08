ಟಿಪ್ಪು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಲ್ಲ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶ ಭಕ್ತ: ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್

Ramanagara

oi-Ramesh Ramakirshna

ರಾಮನಗರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 15: ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ನರಹಂತಹ , ಜನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮಿ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೇರವೇರಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಾವಚಿತ್ರ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಿದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೊ ವಿವಾದ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ

"ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಭಾಷಿಗರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆವೆ. ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಜ್ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ನರಹತ್ಯೆ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

English summary

Tipu Sultan not a Freedom fighter, he was one of brave soldier, But VD savarkar inevitable patriot. Indians need to remember him, said higher education minister Dr. CN Ashwath Narayan in Ramnagara,