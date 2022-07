ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚಿಂತನ ಚಾವಡಿಯಷ್ಟೆ: ಹೆಗ್ಗಡೆ

Ramanagara

oi-Ramesh Ramakirshna

ರಾಮನಗರ, ಜುಲೈ 7: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕಪುರದ ಶಿವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರು ನಂದಿನಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು." ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪದವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಡುವವನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಡಾ. ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹರ್ಷ

ಸ್ವತಃ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಸ್ತತೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ನೆನಪು, ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯಸ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ದ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಎವೆರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿತಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

English summary

It was an unexpected honour and I'm also surprised has conferred Rajya Sabha membership, and I think it's a great privilege to work for the nation said Veerendra heggade in kanakapura.