ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು!

Raichur

oi-Umapathi Ramoji

ರಾಯಚೂರು, ಜು.12: ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೆಪಯೊಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ದೂರದ ದಾವಣೆಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹಿತರು 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅವಿವಾಹಿತರು 5 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು.

ಆದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಕಟ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂದಾಜು 1500 ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 200 ಜನರಂತೆ ಅಂದಾಜು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು , ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದಿರುವ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

Even after 10 years of service in the same place, the education department did not grant transfer on the pretext of shortage of teachers at Raichur.