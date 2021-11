ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ

Pune

oi-Sunitha B

ಪುಣೆ, ನವೆಂಬರ್ 12: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರದ ನಗರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಿನಬಳಕೆಯ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಿತ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಬಂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಪುರಸಭಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕರು COVID-19 ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 10)ದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಮಾನಗಳು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್‌ನಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಯರ್ ರಾಖಿ ಸಂಜಯ್ ಕಂಚಾರ್ಲವರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ದಿನಾಂಕಗಳ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕ-ಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಜನರು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಎರಡನೆಯದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ 99,620 ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1,93,581 ಜನರು ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 21 ನಾಗರಿಕರು ನಡೆಸುವ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಜನರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬುಧವಾರ, ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 88,823 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 1,542 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

