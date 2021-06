Pune

oi-Gururaj S

ಪುಣೆ, ಜೂನ್ 04; ಸೆರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಲಸಿಕೆಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ತಯಾರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲಸಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೆರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಕ್ತಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ಡಿಸಿಜಿಐ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ ಸೀರಂ

ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಲಸಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇ 14ರಂದು ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂತು 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಲಸಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಶೇ 91.6ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಡೋಸ್‌ನ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ 2 ಕಂಪನಿಗಳ ಟೆಂಡರ್

ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹವೊಂದರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 65 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೆರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

English summary

Pune's Serum Institute of India has got permission from the country's drugs regulator to make Sputnik V. We have got preliminary approval for Sputnik V. But actual manufacturing will take several months said spokesperson of Serum.