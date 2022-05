1 ತರಗತಿ, 3 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಕಲಿಕೆ!

Patna

ಪಾಟ್ನ, ಮೇ 17:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಅಜಂಪುರದ ಆದರ್ಶ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಹಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಏಕೆ?

