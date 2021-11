ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

Patna

oi-Nayana Bj

ಪಾಟ್ನಾ, ನವೆಂಬರ್ 23: ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ': ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಸೋಮವಾರ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಬಿಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮದ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಇಲ್ಲದೇ ವಧುವಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.

ಕಾನೂನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಅಪರಾಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರ ನಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕುಮಾರ್, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2014 ರ ನಂತರ ದೇಶವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವರು' ಬಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಿಹಾರದ ಚಂಪಾರಣ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.

ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮದ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್‌ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಜನರು ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವರು ಆತಂಕಪಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖಂಡ ಮೃತುಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಧುವಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 2016 ರಿಂದ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

English summary

Bihar government employees and the people of the state would take pledge on November 26 that they would not consume liquor, Chief Minister Nitish Kumar announced on Monday.