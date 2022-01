ಗೋವಾ; ಎಎಪಿ, ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ

Panaji

oi-Gururaj S

ಪಣಜಿ, ಜನವರಿ 17; "ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗೋವಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

"ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದು ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"10 ವರ್ಷಗಳ ದುರಾಡಳಿತ ಬಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

My assessment that the AAP (and the TMC) will only fracture the non-BJP vote in Goa has been confirmed by Mr Arvind Kejriwal



The contest in Goa is between Congress and BJP