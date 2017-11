New Delhi

Manjunatha

English summary

India slipped 21 places on the World Economic Forum's (WEF) Global Gender Gap index to a lowly 108, behind neighbours China and Bangladesh, primarily due to less participation of women in the economy and low wages. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷ!