ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 13: 15ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪ್ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ (ಎಲ್‌ಎಸಿ) ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ LAC ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನವರಿ 12, 2022ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು.

"ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು"

ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "15ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 11, 2022ರಂದು ಭಾರತದ ಕಡೆಯ ಚುಶುಲ್-ಮೊಲ್ಡೊ ಗಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 2022ರ ಜನವರಿ 12ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು.

"ಉಳಿದಿರುವ ಗಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು,'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಅಂತಹ ನಿರ್ಣಯವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ LAC ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

"ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಉಭಯ ಕಡೆಯವರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅವರು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯ ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೋ, ಗಾಲ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಗ್ರಾ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈಗ ಉಳಿದ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ.

English summary

The Defense Ministry said on Saturday that the 15th round of carp commanders' level talks to resolve the border dispute between India and China Along the Line of Actual Control (LAC).