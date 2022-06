New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 8: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ 10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಾಸ್ಕದಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯುಪಡೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಸರಕುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.

"ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಸವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

