ಜ್ಞಾನವಾಪಿ, ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ: ನಡ್ಡಾ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31: ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಧುಮುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, "ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ". ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದಂತೆ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಡ್ಡಾ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪಾಲಂಪೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

