ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲದು? WHO ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವುದೇನು?

New Delhi

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 16: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್​ನಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲದು," ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, "ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯು 'ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸೋಮವಾರ CNBC-TV18ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, "ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್‌ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸೋಂಕುಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ''.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ," ಎಂದು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಜಾತಿಯ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,'' ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್​ಒ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಕೆಲವೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ಬಳಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 45ರಿಂದ 165 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್​ಗೆ 90 ದಿನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದು ತೀರಾ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತೆಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್​ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲಸಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬಲ್ಲುದು," ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ, ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

According to The World Health Organization (WHO) Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan, the Covid vaccine can protect our body for at least a year and more.