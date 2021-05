ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 11: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಭ್ಯತೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 1031 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಜನರು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಕೊರೊನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ www.delhifightscorona.in ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗಿರುವ ವೈದ್ಯರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರಲು ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಡೆಯವರಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಂ ಐಸೊಲೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ 1031 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ , ಕೊರೊನಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

The Arvind Kejriwal-led Delhi government has released a dedicated COVID-19 helpline – 1031 for all queries related to coronavirus services in the national capital. From procuring Oxygen cylinders to checking the availability of beds, Delhiites can raise their queries on the designated helpline from different locations in the city.