'ಮಲಯಾಳಂ' ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 09: 'ಮಲಯಾಳಂ'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 'ಮತ್ತು 'ಹಿಂದಿ'ಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆದೇಶವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಜಿಐಪಿಎಂಇಆರ್) ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಐಪಿಎಂಇಆರ್‌ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಬೇಡ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

''ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗುವ ಗೊಂದಲಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆಂದು'' ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

