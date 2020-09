ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ತಲುಪಿಸಲು 80,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?

New Delhi

oi-Sagar AP

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಐಐ) ಸಿಇಒ ಆದರ್ ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್: ಭಾರತವೇ ಯುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ..!

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 80,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ತ್ವರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ; ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ 80,000 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು @MoHFW_INDIA ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ಇದಾಗಿದೆ "ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು (ಪಿಎಂಒ) ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ 'ಟಿಬೆಟ್' ಸೇನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

Quick question; will the government of India have 80,000 crores available, over the next one year? Because that's what @MoHFW_INDIA needs, to buy and distribute the vaccine to everyone in India. This is the next concerning challenge we need to tackle. @PMOIndia