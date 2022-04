New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6: ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಮಂಡಳಿ ರಂಜಾನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಜೆ (ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2022 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ DJB ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ "ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪ ರಜೆಯನ್ನು (ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಅನುಮತಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಜೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಡುವೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾನ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್, ಮಸ್ಲಿಂಮರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ, ಮಸೀದ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ನಿಷೇಧದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಜೆಬಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

