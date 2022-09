ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್: ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಆಟೋ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಎನಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರವಾಗಿ 28 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 23 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ: ಇ-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಚಾಲನೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 21 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಆಟೋಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಈ ಮೊದಲು 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಂಎಂಆರ್‌ಟಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

