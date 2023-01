ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ

Mangaluru

oi-Punith BU

ಮಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 17: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಸಿರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ, ಕುಪ್ಪೆಪದವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವಿವಿಧ ಸಸಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿನಿ ವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲ ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ, ಪಲಾಶ, ​​ದೇಶಿ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ, ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ, ಅರ್ಜುನ, ಶಮಿ, ಹಾಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ', 'ಕದಂಬ', 'ಜಂಬು ನೇರಳೆ' (ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು), 'ರಾಮ ಪಾತ್ರ,' 'ಕೋಳಿಜುಟ್ಟು,' ಕೆಂಪು ಮರಳು, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 35 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊಂಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ 74ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇನ್ನೋಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಟಕೆಪುಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇತರರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

A verdant green forest is being developed in the temple premises at Kuppepadavu on the outskirts of mangaluru to mark the 75th birth anniversary of Dharmasthala Dharmadhikari D Virendra Heggade.