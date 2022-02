ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕ್ಕು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ- ಡಿಂಪಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ

Lucknow

ಕೌಶಂಬಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25: 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 61 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಐದನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೌಶಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರತು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಕಾಮೆರವಾಡಿಯ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಂಪಲ್, ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಬಣ್ಣ ಏನು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇಂಜಿನ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಕ್ಕು ಬಣ್ಣದ ಎಂಜಿನ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್, "ಅವರು ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಷದ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಂಪಲ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್. ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನ ಸೊಸೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೊಸೆ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್. ಸಿರತ್ತು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟ ಏನು ಎಂದು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ನಾ ದಳ ಕಾಮೆರವಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಐದನೇ ಹಂತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ 685 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 185 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 141 (21%) ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

