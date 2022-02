ಯುಪಿ: ಐದನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 25: ಐದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಮೌ-ಮಾಣಿಕಪುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 40,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರಂತರ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 2021 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಡಿಹಿಪ್ಪೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

230 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್‌ಪುರ ಮೌ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಣಿಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 1977 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯಿದೆ 2006 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ವಕೀಲರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

