ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿಎಂ ಜೊತೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಬಳಕೆ

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 07 : ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಬಾರಿ VVPAT ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತವು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಾ ಡಿಎಂ ಪ್ರಭು ಎನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಕಾಗದವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತದಾರರು ತನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

The Election Commission will use Voter Verifiable Paper Audit Trail Machine along with EVMs in the upcoming assembly elections to put an end to all these controversies.