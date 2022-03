Lucknow

oi-Rajashekhar Myageri

ಲಕ್ನೋ, ಮಾರ್ಚ್ 12: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಂತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಹಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 191 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ 403 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 305 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ನೇರ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಎಸ್‌ಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು?, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು?, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತು?, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

BJP vs SP in 305 of 403 seats in UP Election Results 2022 : BJP victory margin against the SP dropped only marginally. Know more.