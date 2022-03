ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: 'ಬುಲ್ಡೋಜರ್' ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಯೋಗಿ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 10: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರವರೆಗೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ನೋದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಂತೆ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಆಟಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಧಾನ ಭವನದ ಮುಂದೆಯೂ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಂದ ಬಾಲಕಿ

1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ನವ್ಯಾ ಲಕ್ನೋದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಆಟಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮುಂದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮುಂದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸೈಕಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ರೀಟಾ ಬಹುಗುಣ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ ನಿಂದ ಗೆಲುವು

ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್, "ನಾನು ಕ್ಯಾಂಟ್‌ನ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

a girl who came to the BJP office attracted the attention of the people. Actually, this girl had arrived in saffron clothes like Chief Minister Yogi Adityanath. The girl also had a bulldozer toy in her hand. On the other hand, BJP workers danced on bulldozers in front of Vidhan Bhavan too.