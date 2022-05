Lucknow

oi-Sunitha B

ಉನ್ನಾವ್, ಮೇ 18: ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದುರಹಂಕಾರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ನಾಯಕನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ವೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಇಂತಹ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನಾವೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವರು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

