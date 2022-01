ಯುಪಿ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ 159 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ, ಜನವರಿ 24: ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 159 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕರ್ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮೈನ್‌ಪುರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ಹಾಲ್ ನಿಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2002 ಬಿಟ್ಟರೆ 1993 ರಿಂದ ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಜಂ ಖಾನ್, ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಸುವಾರ್‌ನಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಜಂ ಖಾನ್, ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ರಾಂಪುರದಿಂದ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ವಂತ್‌ನಗರದಿಂದ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೈರಾನಾದಿಂದ ನಹಿದ್ ಹಸನ್, ಬಬಿನಾದಿಂದ ಯಶಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಶ್ವಾಹಾಗೆ ಪಕ್ಷವು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.

Samajwadi Party (SP) releases a list of 159 candidates for the upcoming #UttarPradeshElections Akhilesh Yadav to contest from Karhal, Nahid Hasan from Kairana, Abdullah Azam Khan from Suar, Azam Khan from Rampur and Shivpal Singh Yadav from Jaswantnagar. pic.twitter.com/sJFJqML4sO

English summary

The Samajwadi Party on Monday released the list of 159 candidates for the upcoming Uttar Pradesh Assembly Election 2022. As per the list, the former Chief Minister and party chief Akhilesh Yadav will contest the polls from Karhal.