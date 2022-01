ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 85 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ನಿತಿನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹರ್ದೋಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಿದುನಾದಿಂದ ರಿಯಾ ಶಾಕ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಸೀಮ್‌ ಅರುಣ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷವು ಕನ್ನೌಜ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮಹಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

1. ಹತ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಂಜುಲಾ ಮಹೋರ್,

2. ಸದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ರಾಮ್‌ವೀರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ,

3. ಸಿಕಂದರಾವ್‌ನಿಂದ ಬಿರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ,

4. ತುಂಡ್ಲಾದಿಂದ ಪ್ರೇಂಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಧಂಗರ್,

5. ಜಸ್ರಾನಾದಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಲೋಧಿ,

6. ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಮನೀಶ್ ಅಸಿಜಾ,

7. ಶಿಕೋಹಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ವರ್ಮಾ ನಿಶಾದ್,

8. ಸಿರ್ಸಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಹರಿಓಂ ಯಾದವ್,

9. ಸಂದಿಲಾದಿಂದ ಅಲ್ಕಾ ಅರ್ಕವಂಶಿ

10. ಅಲಿಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್,

11.ಇಟಾಹ್‌ನಿಂದ ವಿಪಿನ್ ವರ್ಮಾ ಡೇವಿಡ್,

12. ಮೈನ್‌ಪುರಿಯಿಂದ ಜೈವೀರ್ ಸಿಂಗ್,

13.ಭೋಂಗಾವ್‌ನಿಂದ ರಾಮ್ ನರೇಶ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ,

14. ಪಿಲಿಭಿತ್‌ನಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಗಂಗ್ವಾರ್

15. ಬರ್ಖೇಡಾದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕ್ಷಾನಂದ್,

16. ಪುರನ್‌ಪುರದಿಂದ ಬಾಬುರಾಮ್ ಪಾಸ್ವಾನ್,

17. ಬಿಸಲ್‌ಪುರದಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಶರ್ಮಾ,

18. ಜಲಾಲ್‌ನಿಂದ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್ ವರ್ಮಾ,

19. ತಿಲ್ಹಾರ್‌ನಿಂದ ಸಲೋನಾ ಕುಶ್ವಾಹ

20. ದದ್ರಾಲ್‌ನಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್,

21. ಪಾಲಿಯಾದಿಂದ ಹರ್ವಿಂದರ್ ರೋಮಿ ಸಾಹ್ನಿ,

22.ನಿದ್ಯಾಸನ್‌ನಿಂದ ಶಶಾಂಕ್ ವರ್ಮಾ,

23. ಗೋಲಾ ಗೋರಖ್‌ನಾಥ್‌ನಿಂದ ಅರವಿಂದ್ ಗಿರಿ,

24. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಮಂಜು ತ್ಯಾಗಿ,

25. ಧೌರಾಹರಾದಿಂದ ವಿನೋದ್ ಶಂಕರ್ ಅವಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ.

26. ಲಖಿಂಪುರದಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ ವರ್ಮಾ,

27. ಕಾಸ್ತಾದಿಂದ ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋನು,

28. ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್,

29. ಹರ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಸುರೇಶ್ ರಾಹಿ,

30. ಲಹರ್‌ಪುರದಿಂದ ಸುನೀಲ್ ವರ್ಮಾ,

31. ಸೇವಾತಾದಿಂದ ಜ್ಞಾನ್ ತಿವಾರಿ,

32. ಮಹಮೂದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಆಶಾ ಮೌರ್ಯ,

33. ಮಿಶ್ರಿಖ್‌ನಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಗವ,

34. ರಜನಿಯಿಂದ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾನು

35. ಶಹಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ರಜನಿ ತಿವಾರಿ,

36. ಹರ್ದೋಯಿಯಿಂದ ನಿತಿನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್,

37. ಗೋಪಾಮೌನಿಂದ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್,

38. ಸಂದಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ವರ್ಮಾ,

39.ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಲವನ್‌ನಿಂದ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ಆಶು,

40. ಬಾಲಮೌವಿನಿಂದ ರಾಂಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ,

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ ಅವರು ಸಿರತುದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ, ದಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೇವಾರ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್, ದಾದ್ರಿಯಿಂದ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ನಿಂದ ಧೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The Bharatiya Janata Party has released another list for the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. In this list, BJP has announced the names of 85 candidates.