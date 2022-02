'ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ವದಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ' ಮಾಯಾವತಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐದನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ವರಿಷ್ಠೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಮೂರು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಯ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 61 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಐದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವೇಷ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂತೋಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಯುಪಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾರಣ ಎಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಈ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಯಾವತಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯುವಕರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಶೋಷಿತ-ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಇತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ: ಯುಪಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಾಯಾವತಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಐದನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್3 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಇಂದು ಮತದಾನದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಶವ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. 'ಮಾರ್ಚ್ 10ರ ನಂತರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಭಾನುವಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ 12ರಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The fifth phase of polling is going on in Uttar Pradesh today, which will end at 6 pm. Meanwhile, BSP chief Mayawati appealed to the public and said that 'every polling booth has to be won, BSP has to be brought to power'.