ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ನಾಪತ್ತೆ

ಕಾನ್ಪುರ ಮಾರ್ಚ್ 16: ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾನನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕದೇವ್ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಾಮಣ್ಣನ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಮನೋಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿಬಿಜಿಟಿಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ತಂಡ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋಜ್ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ಮನೋಜ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೋಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮನೋಜಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿಯೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

