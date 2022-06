ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: 5 ವರ್ಷ ಬಾಲಕಿಯ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜೂನ್ 07: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆತಂಕಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು (ಜೂನ್ 07 ರಂದು) ಪುಣೆಯ ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಕಿಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜೂನ್ 03 ರಂದು, ಬಾಲಕಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

The fears of a 5-year-old girl's suspected of monkeypox in the Ghaziabad district of Uttar Pradesh have come to an end over. A 5-year-old girl's monkeypox test report revealed from the National Institute of Virology Lab at ICMR, Pune today (June 07).