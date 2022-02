ಸಚಿವರ ಮಗನಿಗೆ ಜಾಮೀನು: ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ರೈತ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 10: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕಾರು ಹಾದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 19 ವರ್ಷದ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟೆನಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು. "ಮೋದಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಜುಮ್ಲಾ (ರಾಜಕೀಯ ಭರವಸೆ) ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಚಿವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದರು.''ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೇಕೋ, ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ,'' ಎಂದರು.ನಾಲ್ವರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಮಣ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮನ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡ, ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ಖುಲಾಸೆಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದರು. "ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜನರೇ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದರೆ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು, ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಓಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ತನ್ನ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ) ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

