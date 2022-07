ವಿಡಿಯೋ: ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಮೈನ್‌ಪುರಿ ಜುಲೈ 5: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಅವನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಥಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪೋಲೀಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವನು ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪೇದೆಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪೇದೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕುರ್ಚಿ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

#WATCH | Young man loses temper, beats police official inside a police station premises in Mianpuri UP. He had been called for counselling in connection with another case. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/WhYJwa95NQ

English summary

An incident took place in Mainpuri, Uttar Pradesh where a man beat up the police in the police station premises. According to news agency ANI, the man was called by the police on a complaint of domestic violence.