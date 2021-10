ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕಡ್ಡಾಯ: ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ

London

oi-Sunitha B

ಲಂಡನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24: ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮನಷ್ಯರಿಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಕುನಾಯಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಾಲೀಕರು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗದಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ ರಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಸಾಕುನಾಯಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ನೀಡದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

UK pet owners have been warned not to enforce a vegetarian diet on their dogs. Else, it could result in penalties or jail time for the pet owners.