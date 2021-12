London

ಲಂಡನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14: ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿಯು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಎರಡು ಡೋಸ್ ಫೈಜರ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಪಿಎಲ್‌ಸಿಯ ಕೊವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತೆರೇಸಾ ಲ್ಯಾಂಬೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೂಪಾಂತರಿಯು ಲಸಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ತಳಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ತಳಿಯು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ 75 ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಲಂಡನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಹೈಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಳಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೋಂಕಿನ ಅಲೆಯು 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2021 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2022 ರ ನಡುವೆ 175,000 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು 24,700 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರುವುದು, ಒಳಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕೆಲವು ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 53,000 ರಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮತ್ತು 7,600 ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, 492,000 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು 74,800 ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ‌ಗ್ಗೆ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಂದಿಯಾದರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡಾ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಕೇಲವ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಜನರು ಶೀಘ್ರವೇ ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ," ಎಂದು ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲಿನ 3 ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ: ತಜ್ಞರುಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲಿನ 3 ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ: ತಜ್ಞರು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌, "ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಸಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

