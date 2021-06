London

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೋವಿಡ್-19 ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಂತರಿ ತಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 278 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ವಾರ 201ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಎಂದು ಪಿಎಚ್ ಇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಠ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಡಲು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

'ಡೆಲ್ಟಾ' ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ

ಬೋಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೂಪಾಂತರದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಚ್ ಇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

The Delta variant of COVID-19, or the B1.617.2 highly transmissible variant of concern (VOC) first identified in India, has now become the dominant VOC in the UK and may also come with an increased risk of hospitalisation, health officials in Britain have said.