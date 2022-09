ಕೊನೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ 'ಕುಟುಂಬ' ಶ್ಲಾಘನೆ

London

oi-Vijayasarathi SN

ಲಂಡನ್, ಸೆ. 01: ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ವೆಂಬ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವೆಂಬ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರೀತಿಯ ಕರತಾಡನ ದೊರಕಿತು. ವೆಂಬ್ಲೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ರಿಷಿ, ರಿಷಿ' ಸದ್ದು ಮಾರ್ದನಿಸಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರೂ ಅಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನೆ ವೆಂಬ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಫೇವರಿಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋಮ-ಹವನ

