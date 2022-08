ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ... ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ

Koppal

oi-Rajesha MB

ಕೊಪ್ಪಳ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 25 : ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯು 1997 ಆಗಸ್ಟ್‌ 24 ರಂದು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ. ಕೊಪ್ಪಳವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಂ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ದೂರವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಹುಂಡೇಕಾರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಮಿತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿ.ಸಿ ಗದ್ದಿಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟವು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಕೊಪ್ಪಳ, ಕುಷ್ಟಗಿ. ಗಂಗಾವತಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ ನಾಲ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿ ಕಾರಟಗಿ. ಕನಕಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕುಕನೂರು ರಚನೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ತಾಲೂಕುಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕನಸು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿ ಸ್ಕೀಂ ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.27 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಹಾಗು ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ 1.17 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

English summary

Koppal was carved out from Raichur district 25 years back on august 24. Know how much the district has developed since its formation, and tourist place and other details,