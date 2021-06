ತಾನು ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಡಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತಿರುವಾಗ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Kolkata

oi-Balaraj Tantry

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇತರ ಪಕ್ಷದವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಕ್ಷಾಂತರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ.

ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಎನ್ನುವುದು ಪಿಡುಗಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.

ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊರತಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರಕಾರ ಬುಡಮೇಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು, 1985ರ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಗೆಲುವು; ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ

ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಕೂಡಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಡಿ, ಅವರಿಗೇ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎನ್ನಬಹದು.

English summary

West Bengal: The crisis within the state BJP unit of the party has been compounded by the inaction on part of the BJP’s top central leadership to apportion responsibility for the party’s defeat. Know more,