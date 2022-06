Karwar

oi-Rajesha MB

ಕಾರವಾರ, ಜೂನ್ 23 : ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಂಬ ಮಹಾದಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದ ಈತ ಇದೀಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುರೆನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಕ್ರೋದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಜೇಶ್‌ ಈಗಾಗಲೇ 8 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Youth from Madhya Pradesh doing Cycle Jatha for Spread Awareness about Single use Plastic And Organic Farming across the country. He reached Karwar, Uttara Kannada district from Maharashtra this week.