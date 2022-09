Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 27: ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕವು ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಎನ್‌ಐಎ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು 15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಐನ 106 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಎನ್‌ಐಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಐಎ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಪಿಎಫ್‌ಐ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಐಎ ದಾಳಿಗಳು "ಬಲವಾದ ಧ್ವನಿ" ಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ "ತಂತ್ರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ನಾಯಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಅವರು ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್‌ಐ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೋಮುವಾದಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಮುಖಂಡ ಹೇಳಿದರು.

The Karnataka unit of the Social Democratic Party of India (SDPI), the political wing of the Popular Front of India, on Monday condemned the National Investigation Agency raid on its members and questioned why the National Investigation Agency (NIA) has not yet raided the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its affiliates.