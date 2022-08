ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 24; "ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಜನಪರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನೋತ್ಸವ ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಕರ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

ವಿಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ 'ವೀರ' ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಿವಾದ ಸತ್ಯವಾ?

1906ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ನೆರವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭಿನವ ಭಾರತ್ ಸೋಸೈಟಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 1909ರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಎಂಟಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಈ ಸೋಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾರ್ವಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಕರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ವಿ. ಡಿ. ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗಣೇಶ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಡಿಮದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು ಎಂಬ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಾರ್ವಕರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಕರೆ ತರಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಾರ್ವಕರ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

"ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಠಗಳಿಗೆ 30%, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 40%, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ 50%, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 60% ಕಮಿಷನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೈಕರ್ಶ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದವರು ಎರಡು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದು ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಹೊರತು ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಇದಲ್ಲ. ಇವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಾದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಖ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

Congress MLA and chairman of the Information Technology and Data Cell of the KPCC Priyank Kharge 5 questions to Karnataka BJP govt in the issue of V. D. Savarkar.