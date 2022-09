ಶೋಭಾ ಗೌಡ ಆಗುತ್ತಾರಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 29: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೌಡ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೂಲವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶೋಭಾ ಗೌಡ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದರೂ ಜಾತಿ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಬಲ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಬದಲು ಗೌಡ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

Shobha Karandlaje is reportedly said to be changing her name by replacing her surname with caste name Gowda. This is to pull in Vokkaliga community voters in old Mysore region.