ಜುಲೈ 26ಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 2ವರ್ಷ: ವಿದಾಯವೋ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯೋ

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲೇ ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಆಪರೇಶನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಸದ್ಯ ಮೇಲಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಬದಲಾವಣೆ ಸುದ್ದಿ: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಟ್ವೀಟ್

ವೀರಶೈವ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಭರಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ, ಫಲ ಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ 'ಅಭಯ ಹಸ್ತ'!

ತಮ್ಮ ಪರಮಾಪ್ತ ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 19) ನಡೆಸಿದ ತಾಜ್‌ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಲಂಚ್ ವೇಳೆ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಭಯ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Second Anniversary of Karnataka BJP Govt on July 26; Is is the celebrations or Farewell to BS Yediyurappa, possible to see a reboot after BJPLP meeting on July 26. Know more.