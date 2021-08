ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದಾಗ, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದವರ ದೆಹಲಿ ಲಾಬಿ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.

ಆದರೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

English summary

R Ashok says everything is fine in BJP Party; but issues from all the end; like cabinet expansion, portfolio allocation, neglecting mlas for ministers posts, many other issues. Know more.